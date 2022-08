Elezioni | Di Battista | “Grillo padre padrone | sotto di lui non ci sto” Calenda verso l’intesa con Renzi | “Ci parleremo” Salvini | “Meloni premier se prende un voto in più” Berlusconi | “Io candidato? Vedremo”

Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, l'affondo di Di Battista: 'Politica ridotta a un ufficio di collocamento'. - News24_it : Elezioni politiche 2022, ultime notizie di oggi | Di Battista, veleno su Grillo: «Padre padrone». Tajani:... - Corr… - infoitinterno : Elezioni, Di Battista: non mi candido, molti in M5s non mi vogliono - ItaliaNewsTW : - enricomontibell : RT @campanavalerio: Perché non sarò candidato alle prossime elezioni e cosa farò. Alessandro Di Battista -

... ha davvero a cuore l'interesse del Paese' 'Non ritengo ci siano le condizioni per una mia candidatura alle prossimepolitiche'. Ad annunciarlo e' Alessandro Di. 'In questi giorni -...Alessandro Diintanto in un video sui social: "Non ritengo ci siano le condizioni per una mia candidatura alle prossimepolitiche". Spiega di aver sentito Giuseppe Conte e "anche ...Dibba ha spiegato la sua decisione di non candidarsi alle elezioni con il Movimento 5 Stelle e non ha risparmiato frecciatine. L’affondo contro Di Maio: “C’è chi si infila nella sede del Pd per elemos ...L'ex deputato: "Non ci sono le condizioni per una mia candidatura". Poi elogia Giuseppe Conte mentre critica il -co-fondatore del Movimento ...