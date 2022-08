Elezioni, Di Battista: Grillo padre padrone di M5S, sotto di lui non ci sto. Creerò un’associazione (Di martedì 9 agosto 2022) “Politicamente oggi non mi fido DI Beppe Grillo, che ancora in parte fa da padre padrone. E io sotto Grillo non ci sto”. Così afferma Alessandro Di Battista, spiegando in un video sui social le ragioni della sua mancata candidatura con il M5S alle prossime politiche. “Per rientrare nel Movimento e ricandidarmi è giusto che io pretenda determinate cose: e non sono poltrone, ma garanzie politiche. In questo momento, con Grillo che ancora non ha fatto un passo DI lato – che dovrebbe fare – queste garanzie non ci sono”, ha rimarcato Di Battista. “Nei prossimi mesi insieme ad altre persone Creerò un’associazione culturale per fare politica insieme da fuori, per darci una struttura e un’organizzazione civica per fare ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 agosto 2022) “Politicamente oggi non mi fido DI Beppe, che ancora in parte fa da. E ionon ci sto”. Così afferma Alessandro Di, spiegando in un video sui social le ragioni della sua mancata candidatura con il M5S alle prossime politiche. “Per rientrare nel Movimento e ricandidarmi è giusto che io pretenda determinate cose: e non sono poltrone, ma garanzie politiche. In questo momento, conche ancora non ha fatto un passo DI lato – che dovrebbe fare – queste garanzie non ci sono”, ha rimarcato Di. “Nei prossimi mesi insieme ad altre personeculturale per fare politica insieme da fuori, per darci una struttura e un’organizzazione civica per fare ...

Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, l'affondo di Di Battista: 'Politica ridotta a un ufficio di collocamento'. - politicapolis : Nel #Movimento5Stelle permane il vincolo del doppio mandato (per candidarsi alle elezioni non bisogna aver già svol… - blogsicilia : ?? #Elezioni2022. #DiBattista non si candida e attacca #BeppeGrillo. Cos'ha detto ?? - SkyTG24 : #M5S, Di Battista: 'Non sono come loro, sotto Grillo padre padrone non ci sto'. VIDEO - repubblica : Elezioni, Di Battista: 'Grillo padre padrone, sotto di lui non ci sto' -