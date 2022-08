Elezioni, De Magistris a Roma per raccogliere le firme per la lista Unione Popolare: “Siamo tra la gente per una politica diversa” (Di martedì 9 agosto 2022) Martedì mattina Luigi De Magistris si è presentato a Roma, davanti a Montecitorio, per presentare la raccolta firme della sua lista Unione Popolare, che ha l’obiettivo di presentarsi alle prossime Elezioni politiche del 25 settembre. “Mentre qui si scambiano poltrone e fanno patti che durano 24 ore noi stiamo tra la gente perché riteniamo che il Paese meriti una politica diversa. Dobbiamo raccogliere 50mila firme, facciamo appello agli italiani di consentirci di correre e rappresentare finalmente l’unica alternativa a queste politiche dei saltimbanchi, del liberismo e della distruzione della Costituzione”, ha detto l’ex sindaco di Napoli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Martedì mattina Luigi Desi è presentato a, davanti a Montecitorio, per presentare la raccoltadella sua, che ha l’obiettivo di presentarsi alle prossimepolitiche del 25 settembre. “Mentre qui si scambiano poltrone e fanno patti che durano 24 ore noi stiamo tra laperché riteniamo che il Paese meriti una. Dobbiamo50mila, facciamo appello agli italiani di consentirci di correre e rappresentare finalmente l’unica alternativa a queste politiche dei saltimbanchi, del liberismo e della distruzione della Costituzione”, ha detto l’ex sindaco di Napoli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Elezioni, De Magistris a Roma per raccogliere le firme per la lista Unione Popolare: “Siamo tra la gente per una po… - kulturjam : Iniziata la raccolta firme per Unione Popolare in vista delle elezioni del 25 settembre. De Magistris: “Saltimbanch… - ennebi91 : @dax_project @n_nad1a @fabcet @NFratoianni @fedeli_paolo - Affaritaliani : Elezioni, De Magistris ci riprova con Unione Popolare - PRCPadova : RT @PRCPadova: Con '#UnionePopolare'. Daniela Ruffini capolista con l'ex sindaco De Magistris Ci sarà anche Daniela Ruffini tra i padovani… -