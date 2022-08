Elezioni: Conte, 'centrodestra rivendica Pnrr cher ha contrastato ledendo interesse Italia' (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "A proposito dei 209 miliardi portati in Italia con il Recovery durante il Conte 2, io non ricordo che ci fosse con me Berlusconi a Bruxelles a lottare duramente con gli altri leader, con quelli che si sono lasciati convincere molto tardi come la Merkel, con cui ho avuto anche degli scontri plateali durante i Consigli europei. Non c'era Berlusconi, ma non c'era neppure Salvini, non c'era Meloni, anzi Salvini e Meloni ogni volta che andavo in Parlamento dicevano che questa soluzione europea era fasulla e truffaldina, hanno votato contro questa soluzione, oggi addirittura vogliono negare il fatto di non aver appoggiato il progetto del Next generation Eu che ha portato i 209 miliardi in Italia". Lo afferma in un video Giuseppe Conte. "L'Italia -ricorda- era in brache di tela, ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "A proposito dei 209 miliardi portati incon il Recovery durante il2, io non ricordo che ci fosse con me Berlusconi a Bruxelles a lottare duramente con gli altri leader, con quelli che si sono lasciati convincere molto tardi come la Merkel, con cui ho avuto anche degli scontri plateali durante i Consigli europei. Non c'era Berlusconi, ma non c'era neppure Salvini, non c'era Meloni, anzi Salvini e Meloni ogni volta che andavo in Parlamento dicevano che questa soluzione europea era fasulla e truffaldina, hanno votato contro questa soluzione, oggi addirittura vogliono negare il fatto di non aver appoggiato il progetto del Next generation Eu che ha portato i 209 miliardi in". Lo afferma in un video Giuseppe. "L'-ricorda- era in brache di tela, ho ...

