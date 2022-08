Elezioni, Calenda verso l’intesa con Renzi: “Ci parleremo”. Il leader di Italia Viva: “Con il Terzo polo Draghi a Palazzo Chigi, ci stai?”. Berlusconi: “Io candidato? Vedremo” (Di martedì 9 agosto 2022) L’ex ministro: «Nessuna raccolta di firma per Azione. Meloni premier? Un problema” . Forza Italia presenta oggi il simbolo Leggi su lastampa (Di martedì 9 agosto 2022) L’ex ministro: «Nessuna raccolta di firma per Azione. Meloni premier? Un problema” . Forzapresenta oggi il simbolo

AlexBazzaro : Non c’è nessun terzo polo. Renzi e Calenda sono una stampella esterna del Pd con il quale sono pronti ad allearsi d… - fattoquotidiano : Elezioni politiche, se Calenda non va con Renzi deve raccogliere 56.250 firme per presentarsi: ecco cosa dice la le… - Agenzia_Ansa : Calenda: 'Non intendo andare avanti con l'alleanza con il Pd. Non mi sento a mio agio con questo, non c'è dentro co… - Agenzia_Ansa : Elezioni, Renzi: 'E' Calenda che deve decidere sul terzo polo con noi'. Il leader di Azione: 'Renzi? Ci siamo parla… - infoitinterno : Elezioni politiche 2022, Berlusconi: «Candidarmi? Devo ancora decidere». Calenda: «La Meloni? Se non dice una -