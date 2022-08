Elezioni: Calenda, 'da Parlamento europeo sì a esenzione firme per Azione' (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Ieri il Parlamento europeo, secondo quanto previsto dalla legge italiana, ha mandato al Viminale la certificAzione che sono stato eletto con una lista che era Pd-Siamo europei, una lista composita. Azione è la stessa associAzione di Siamo europei, quindi l'esenzione "dalla raccolta delle firme "è piena a norma di legge". Lo ha affermato Carlo Calenda, ospite di 'Morning news' su Canale 5. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Ieri il, secondo quanto previsto dalla legge italiana, ha mandato al Viminale la certificche sono stato eletto con una lista che era Pd-Siamo europei, una lista composita.è la stessa associdi Siamo europei, quindi l'"dalla raccolta delle"è piena a norma di legge". Lo ha affermato Carlo, ospite di 'Morning news' su Canale 5.

