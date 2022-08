Elezioni 2022, sondaggi politici: il centrodestra avanza, Calenda perde consensi e il Pd resiste (Di martedì 9 agosto 2022) Elezioni 2022, sondaggi politici: secondo le percentuali pubblicate da Swg, ci sono delle conferme così come delle sorprese. Il dato più sconfortante riguarda sicuramente l’astensionismo che potrebbe essere il protagonista in negativo il prossimo 25 settembre. Elezioni 2022, sondaggi politici: il centrodestra avanza Secondo il sondaggio settimanale realizzato e diffuso ieri da Swg, la coalizione del centrodestra sembra essere la più salda con in particolare il partito di Fratelli d’Italia che arriva al 23,8%. Cresce anche la Lega di Matteo Salvini che si attesta al 12,5%, con un incremento dello 0,5% mentre Forza Italia arriva all’8% con un+0,5%. Invece, riguardo la classifica del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 9 agosto 2022): secondo le percentuali pubblicate da Swg, ci sono delle conferme così come delle sorprese. Il dato più sconfortante riguarda sicuramente l’astensionismo che potrebbe essere il protagonista in negativo il prossimo 25 settembre.: ilSecondo ilo settimanale realizzato e diffuso ieri da Swg, la coalizione delsembra essere la più salda con in particolare il partito di Fratelli d’Italia che arriva al 23,8%. Cresce anche la Lega di Matteo Salvini che si attesta al 12,5%, con un incremento dello 0,5% mentre Forza Italia arriva all’8% con un+0,5%. Invece, riguardo la classifica del ...

