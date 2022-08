Elezioni 2022, sondaggi politici: Fratelli d’Italia stabile al 24,2% (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Gli italiani hanno pochissima fiducia nella politica (83%), anche tra quelli che comunque votano: una sfiducia che spesso si tramuta in rabbia, soprattutto tra i votanti (60%). E’ quanto emerge dal sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky Tg24, diffuso oggi dal canale all news, dal quale, inoltre, si capisce che gli italiani sono anche estremamente sfiduciati su quello che sarà il futuro dell’Italia dopo le Elezioni che il 53% ritiene ben peggiore di quello delle altre due grandi nazioni dell’Unione Europea, ovvero Francia e Germania. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, la coalizione di centrodestra – rispetto alla scorsa rilevazione – cresce grazie all’avanzamento della Lega e di Forza Italia mentre arretra il centrosinistra, prevalentemente a causa dell’uscita del leader di Azione Carlo Calenda. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Gli italiani hanno pochissima fiducia nella politica (83%), anche tra quelli che comunque votano: una sfiducia che spesso si tramuta in rabbia, soprattutto tra i votanti (60%). E’ quanto emerge dalo realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky Tg24, diffuso oggi dal canale all news, dal quale, inoltre, si capisce che gli italiani sono anche estremamente sfiduciati su quello che sarà il futuro dell’Italia dopo leche il 53% ritiene ben peggiore di quello delle altre due grandi nazioni dell’Unione Europea, ovvero Francia e Germania. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, la coalizione di centrodestra – rispetto alla scorsa rilevazione – cresce grazie all’avanzamento della Lega e di Forza Italia mentre arretra il centrosinistra, prevalentemente a causa dell’uscita del leader di Azione Carlo Calenda. ...

