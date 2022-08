Elezioni 2022, Renzi: “Calenda dica se vuole fare Terzo polo” (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – “Non sono uno di quelli che fa la politica su Twitter e in televisione. Il Terzo polo è un’occasione straordinaria, se c’è il Terzo polo cambia il Paese e se c’è il Terzo polo Draghi può tornare a Palazzo Chigi. Se Calenda lo vuol fare noi ci siamo, in modo molto aperto e generoso; se Calenda per motivi suoi non lo vuol fare lo rispettiamo, però ormai il tempo stringe”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di ‘Omnibus’ su La7. “Il Partito democratico ha sbagliato tutto – ha continuato Renzi -: Enrico Letta poteva fare o l’agenda Draghi, e allora doveva andare da noi, ad Azione, fino al Pd, ma ha scelto di dire di no perché ce l’ha con me per vicende ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – “Non sono uno di quelli che fa la politica su Twitter e in televisione. Ilè un’occasione straordinaria, se c’è ilcambia il Paese e se c’è ilDraghi può tornare a Palazzo Chigi. Selo vuolnoi ci siamo, in modo molto aperto e generoso; seper motivi suoi non lo vuollo rispettiamo, però ormai il tempo stringe”. Lo ha affermato Matteo, ospite di ‘Omnibus’ su La7. “Il Partito democratico ha sbagliato tutto – ha continuato-: Enrico Letta potevao l’agenda Draghi, e allora doveva andare da noi, ad Azione, fino al Pd, ma ha scelto di dire di no perché ce l’ha con me per vicende ...

