Elezioni 2022: ecco il logo di Fi, trova posto il nome del Partito popolare europeo insieme a quello di Berlusconi (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Fi presenta il simbolo per le Elezioni 2022. Nel contrassegno che verrà depositato il Partito azzurro, rispetto al logo tradizionale, ha aggiunto un riferimento al 'Partito popolare europeo', scritta che contorna il cerchio bianco, mentre resta presente la scritta 'Berlusconi presidente'. L'articolo proviene da Italia Sera.

