Elezioni 2022, Di Battista: "Grillo padre padrone di M5S" (Di martedì 9 agosto 2022) "Politicamente oggi non mi fido di Beppe Grillo, che ancora in parte fa da padre padrone. E io sotto Grillo non ci sto". Così Alessandro Di Battista, spiegando in un video sui social le ragioni della ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) "Politicamente oggi non mi fido di Beppe, che ancora in parte fa da. E io sottonon ci sto". Così Alessandro Di, spiegando in un video sui social le ragioni della ...

pdnetwork : Se un politico non rispetta la parola data, non è più politica. È Twitter, dove puoi cambiare opinione ogni minuto.… - ItaliaViva : Elezioni 2022, @raffaellapaita: 'Terzo Polo opportunità straordinaria anche per la Liguria' - SkyTG24 : #9agosto Nella rilevazione di @you_trend @AgenziaQuorum per Sky Tg24 a livello di coalizioni, in uno scenario in cu… - rikercommander : RT @Gitro77: .@RomaNoGreenPass «È emersa dall’assemblea la volontà di guardare alla lista @ItaSovrana_ePop, come alla lista con cui costrui… - nellapulce : RT @MarcoRCapelli: Ci pensavo oggi... il fatto che abbiate diciso di non votare (legittimo) non vi impedisce comunque di mettere una firma… -