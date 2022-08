Elezioni 2022, Calenda: “Sto lavorando ad accordo con Renzi” (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – “Stiamo lavorando a un accordo per il terzo polo con Renzi”, in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Così il leader di Azione Carlo Calenda a 30 minuti al Massimo sul sito de La Stampa. “Parliamo soprattutto di cosa vogliamo fare, stiamo definendo, stiamo definendo tutto, e definiremo anche i collegi”, ha sottolineato il leader di Azione. “Dopo quello che è accaduto con Letta, ora sono cauto”, ha aggiunto Calenda. “Il terzo polo non è necessario, è fondamentale – ha affermato – a Roma siamo partiti dal 6%, siamo arrivati al 20. Non possiamo fare la politica dei due forni, perché c’è un forno sovranista che è pericoloso”. “L’obiettivo è di fare una maggioranza larga che consenta a Draghi di rimanere – ha detto ancora – Sì, puntiamo al ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – “Stiamoa unper il terzo polo con”, in vista dellepolitiche del 25 settembre. Così il leader di Azione Carloa 30 minuti al Massimo sul sito de La Stampa. “Parliamo soprattutto di cosa vogliamo fare, stiamo definendo, stiamo definendo tutto, e definiremo anche i collegi”, ha sottolineato il leader di Azione. “Dopo quello che è accaduto con Letta, ora sono cauto”, ha aggiunto. “Il terzo polo non è necessario, è fondamentale – ha affermato – a Roma siamo partiti dal 6%, siamo arrivati al 20. Non possiamo fare la politica dei due forni, perché c’è un forno sovranista che è pericoloso”. “L’obiettivo è di fare una maggioranza larga che consenta a Draghi di rimanere – ha detto ancora – Sì, puntiamo al ...

pdnetwork : Se un politico non rispetta la parola data, non è più politica. È Twitter, dove puoi cambiare opinione ogni minuto.… - ItaliaViva : Elezioni 2022, @raffaellapaita: 'Terzo Polo opportunità straordinaria anche per la Liguria' - SkyTG24 : #9agosto Nella rilevazione di @you_trend @AgenziaQuorum per Sky Tg24 a livello di coalizioni, in uno scenario in cu… - ottogattotto : Perdonano chi diceva loro ladri, corrotti e mafiosi, ma non perdonano chi fece una serie di riforme che fecero vola… - Adnkronos : Elezioni 2022, Calenda: 'Sto lavorando ad accordo con Renzi' -