Elezioni 2022, Berlusconi: “Apprendistato a 1000 euro” (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ai giovani non dobbiamo dare sussidi, ma opportunità serie di formazione e di lavoro. Per questo proponiamo che le aziende siano aiutate a retribuire meglio i contratti di Apprendistato e di praticantato, portandoli almeno a 1000 euro mensili, cifra sotto la quale nessuno può vivere decorosamente. Nello stesso tempo, proponiamo la completa detassazione e decontribuzione per le aziende che assumano a tempo indeterminato una ragazza o un ragazzo al primo impiego”. Lo afferma il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi in un’intervista a Money.it. Presentando la sua ricetta economica, l’ex presidente del Consiglio ribadisce le pensioni ad almeno mille euro al mese, gli stipendi più alti contro l’inflazione, il taglio strutturale e più profondo del cuneo fiscale. Misure che costano ma ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ai giovani non dobbiamo dare sussidi, ma opportunità serie di formazione e di lavoro. Per questo proponiamo che le aziende siano aiutate a retribuire meglio i contratti die di praticantato, portandoli almeno amensili, cifra sotto la quale nessuno può vivere decorosamente. Nello stesso tempo, proponiamo la completa detassazione e decontribuzione per le aziende che assumano a tempo indeterminato una ragazza o un ragazzo al primo impiego”. Lo afferma il presidente di Forza Italia Silvioin un’intervista a Money.it. Presentando la sua ricetta economica, l’ex presidente del Consiglio ribadisce le pensioni ad almeno milleal mese, gli stipendi più alti contro l’inflazione, il taglio strutturale e più profondo del cuneo fiscale. Misure che costano ma ...

