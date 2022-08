Elettra Lamborghini, la nuova foto è 100% barbiecore! (Di martedì 9 agosto 2022) Elettra Lamborghini è sempre sul pezzo! La giovane cantante ci regala la sua personale interpretazione del look total pink. Grazie alla chiave ironica che da sempre contraddistingue il suo rapporto con la moda, la donna gioca con ispirazioni che arrivano dal mondo dei fumetti e con una tonalità di capelli che ricorda molto da vicino quella di Megan Fox. Il risultato, a metà strada tra il seducente e il cosplay, è divertente, stupisce ma rivela anche un dettaglio inedito: il barbiecore è tremendamente sexy e dona a tutte! L’hashtag #barbiecore conta ben 13 milioni di visualizzazioni su TikTok e nel 2022 le ricerche di abiti e accessori rosa sono aumentate del 100%. Valentino ha intercettato per primo la nuova tendenza con la collezione Valentino Pink PP, presentata alla Paris Fashion Week. Il nuovo colore, sviluppato ... Leggi su diredonna (Di martedì 9 agosto 2022)è sempre sul pezzo! La giovane cantante ci regala la sua personale interpretazione del look total pink. Grazie alla chiave ironica che da sempre contraddistingue il suo rapporto con la moda, la donna gioca con ispirazioni che arrivano dal mondo dei fumetti e con una tonalità di capelli che ricorda molto da vicino quella di Megan Fox. Il risultato, a metà strada tra il seducente e il cosplay, è divertente, stupisce ma rivela anche un dettaglio inedito: il barbiecore è tremendamente sexy e dona a tutte! L’hashtag #barbiecore conta ben 13 milioni di visualizzazioni su TikTok e nel 2022 le ricerche di abiti e accessori rosa sono aumentate del. Valentino ha intercettato per primo latendenza con la collezione Valentino Pink PP, presentata alla Paris Fashion Week. Il nuovo colore, sviluppato ...

nrostanner : elettra lamborghini quando è cioccolata e non caramello - yohkatheryn : RT @nrostanner: elettra lamborghini quando vede un fucilero e non un pistolero - nrostanner : elettra lamborghini quando vede un fucilero e non un pistolero - sonoextanca : Elettra Lamborghini e Rocco Hunt quando è cioccolata e non caramello - lid_rnl : RT @MikyS03: Domani, in prima serata, su #Italia1, '#RadioNorba Cornetto #BattitiLive Compilation'. Rivedremo le esibizioni di: Marco Me… -