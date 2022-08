Eintracht Francoforte, Kostic verso la Juventus. Glasner: “Salutato tra le lacrime” (Di martedì 9 agosto 2022) E’ ormai fatta per l’arrivo di Kostic alla Juventus dall’Eintracht Francoforte. Sul tema si è esposto anche il tecnico dei tedeschi Oliver Glasner nella conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa Europea contro il Real Madrid. “E’ successo tutto molto velocemente, pensavamo che avrebbe giocato questa partita – spiega il tecnico – Lo abbiamo Salutato tra le lacrime per il giocatore ma anche per l’uomo che perdiamo. Lo scorso anno voleva andare via e gli dissi che sarebbe andato via da eroe, così è stato”. Da un punto di vista del mercato il tecnico dell’Eintracht spiega: “Ci siamo indeboliti con la sua partenza, ma il mercato è ancora aperto. Non cambieremo il nostro sistema di gioco.” SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022) E’ ormai fatta per l’arrivo dialladall’. Sul tema si è esposto anche il tecnico dei tedeschi Olivernella conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa Europea contro il Real Madrid. “E’ successo tutto molto velocemente, pensavamo che avrebbe giocato questa partita – spiega il tecnico – Lo abbiamotra leper il giocatore ma anche per l’uomo che perdiamo. Lo scorso anno voleva andare via e gli dissi che sarebbe andato via da eroe, così è stato”. Da un punto di vista del mercato il tecnico dell’spiega: “Ci siamo indeboliti con la sua partenza, ma il mercato è ancora aperto. Non cambieremo il nostro sistema di gioco.” SportFace.

