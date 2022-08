Eintracht Francoforte, Glasner: «Nessuna paura del Real Madrid» (Di martedì 9 agosto 2022) Le parole dell’allenatore dell’Eintracht Francoforte in vista della partita di Supercoppa Europea: «Non abbiamo paura del Real Madrid» Oliver Glasner, allenatore dell’Eintracht Francoforte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa Europea contro il Real Madrid. Di seguito le sue parole. «Non abbiamo paura, ma solo la gioia di giocare una partita così importante. Il Real Madrid non è troppo forte, ci sono sempre possibilità di vincere. Sappiamo che il Real è una squadra eccezionale, ma sappiamo anche di cosa siamo capaci noi». BENZEMA – «Bisognerà difendere particolarmente bene, ma non solo per Benzema. Lui si muove ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022) Le parole dell’allenatore dell’in vista della partita di Supercoppa Europea: «Non abbiamodel» Oliver, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa Europea contro il. Di seguito le sue parole. «Non abbiamo, ma solo la gioia di giocare una partita così importante. Ilnon è troppo forte, ci sono sempre possibilità di vincere. Sappiamo che ilè una squadra eccezionale, ma sappiamo anche di cosa siamo capaci noi». BENZEMA – «Bisognerà difendere particolarmente bene, ma non solo per Benzema. Lui si muove ...

