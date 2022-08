È morto Issey Miyake lo “stilista del vento” | padre del minimalismo anni 80

(Di martedì 9 agosto 2022) Steve Jobs vestiva. I maglioni neri a collo alto, avete presente? Con quella forma asciutta che dava aspetto visi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Agenzia_Ansa : E' morto lo stilista giapponese Issey Miyake. Aveva 84 anni #ANSA - ilpost : Issey Miyake, uno degli stilisti più importanti del Novecento, è morto il 5 agosto: era molto famoso per i suoi abi… - SkyTG24 : Moda, morto Issey Miyake: il “sarto del vento” sopravvissuto alla bomba atomica. FOTO - EspsoMattai : PORCA PUTTANA È MORTO ISSEY MIYAKE - Analysestrategy : RT @ROBZIK: È morto lo stilista giapponese Issey #Miyake. Aveva 84 anni. -

a 84 anni lo stilista giapponeseMiyake. La notizia è stata data dal suo ufficio di Tokyo, il decesso, hanno fatto sapere senza fornire ulteriori dettagli, risale al 5 agosto e i funerali ...all'età di 84 anniMiyake , celebre stilista giapponese che ha avuto una grande influenza nel campo della moda non solo orientale, ma anche occidentale, coi suoi capi dinamici ma capaci di ...Vestiva Steve Jobs con i suoi maglioni neri a collo alto. E' sempre stato l'Adelphi della moda: indossarlo era come sfoggiare una copertina blu polvere ...Si sono già svolti i funerali di Issey Miyake, il famosissimo stilista giapponese morto il 5 agosto scorso. La notizia è stata data solo ora, come da sua volontà. 84 anni, pare fosse da tempo malato.