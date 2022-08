È morto Issey Miyake | il ' sarto del vento' e disegnatore delle Bao Bao Bags

Agenzia_Ansa : E' morto lo stilista giapponese Issey Miyake. Aveva 84 anni #ANSA - erikaconlakappa : RT @emanuelaminucci: È morto lo stilista giapponese Issey @Miyake: il “sarto del vento” che trasformava i vestiti in origami - ilpost : È morto lo stilista giapponese Issey Miyake - fisco24_info : E' morto lo stilista giapponese Issey Miyake: 84 anni, da bambino era sopravvissuto a Hiroshima - solospettacolo : E' morto lo stilista giapponese Issey Miyake -

venerdìMiyake, lo stilista giapponese riconosciuto internazionalmente per il suo stile che combina la tradizione giapponese con materiali e tagli all'avanguardia. A causarne il decesso un ...Muore all'età di 84 anni lo stilista giapponese I ssey Miyake . A riferirlo è il suo ufficio stampa. È venuto a mancare lo scorso venerdì 5 agosto, circondato da amici e collaboratori. Nasce a ...Il designer giapponese, classe 1938, fondatore del Miyake design studio e del gruppo Issey Miyake, è mancato venerdì scorso in ospedale a Tokyo per ...È morto venerdì Issey Miyake, lo stilista giapponese riconosciuto internazionalmente per il suo stile che combina la tradizione giapponese con materiali e tagli all’avanguardia. A causarne il decesso ...