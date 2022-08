Dott. Elisa Puma: “Medicina estetica, boom di richieste per il biorimodellamento" (Di martedì 9 agosto 2022) (Milano, 9/8/22) - Il trattamento dà un effetto tensore molto naturale e stimola la produzione di collagene ed elastina rallentando l'invecchiamento Milano, 9 agosto 2022. Sempre più spesso le persone preferiscono la Medicina estetica alla chirurgia, dal momento che – grazie agli enormi progressi fatti in termini di efficacia dei trattamenti – la prima consente di raggiungere ottimi risultati con azioni poco invasive e rischi riDotti al minimo. E sull'onda di questo tipo di ragionamento “nell'ultimo periodo si assiste anche ad un'ulteriore evoluzione: gli utenti spesso scelgono di ricorrere a trattamenti meno impattanti prima di optare quelli più noti e decisi, come il filler” spiega la Dottoressa Elisa Puma , medico estetico e nutrizionista, che esercita nel proprio studio di Milano e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) (Milano, 9/8/22) - Il trattamento dà un effetto tensore molto naturale e stimola la produzione di collagene ed elastina rallentando l'invecchiamento Milano, 9 agosto 2022. Sempre più spesso le persone preferiscono laalla chirurgia, dal momento che – grazie agli enormi progressi fatti in termini di efficacia dei trattamenti – la prima consente di raggiungere ottimi risultati con azioni poco invasive e rischi rii al minimo. E sull'onda di questo tipo di ragionamento “nell'ultimo periodo si assiste anche ad un'ulteriore evoluzione: gli utenti spesso scelgono di ricorrere a trattamenti meno impattanti prima di optare quelli più noti e decisi, come il filler” spiega laoressa, medico estetico e nutrizionista, che esercita nel proprio studio di Milano e ...

