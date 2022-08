Domani riparte “Natura in Musica”: appuntamento a San Bartolomeo in Galdo (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Domani sera riprende “Natura in Musica”, la rassegna a tema “Green” ideata e diretta da Luca Aquino. appuntamento alle 21.30 a San Bartolomeo in Galdo presso il Santuario dell’Incoronata in contrada Cappella, con il concerto del fisarmonicista Natalino Marchetti feat. Luca Aquino. Natalino Marchetti è uno dei più accreditati interpreti e compositori di fisarmonica in Italia. Si avvicina allo studio della Musica riscuotendo notevoli successi imponendosi in concorsi nazionali e internazionali tra cui: I° classificato al concorso internazionale “La Fornacetta” con premio speciale dalla testata giornalistica “Il Tirreno” per la migliore interpretazione Musicale, I° classificato al concorso internazionale “Stefano ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento –sera riprende “in”, la rassegna a tema “Green” ideata e diretta da Luca Aquino.alle 21.30 a Saninpresso il Santuario dell’Incoronata in contrada Cappella, con il concerto del fisarmonicista Natalino Marchetti feat. Luca Aquino. Natalino Marchetti è uno dei più accreditati interpreti e compositori di fisarmonica in Italia. Si avvicina allo studio dellariscuotendo notevoli successi imponendosi in concorsi nazionali e internazionali tra cui: I° classificato al concorso internazionale “La Fornacetta” con premio speciale dalla testata giornalistica “Il Tirreno” per la migliore interpretazionele, I° classificato al concorso internazionale “Stefano ...

