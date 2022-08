Dolomiti | imponente scarica di roccia dal Monte Pelmo Soccorso alpino sul posto video

(Di martedì 9 agosto 2022) Unadiha interessato un versante del, sulledi Zoldo. La nuvola di polvere sollevata dal crollo è stata notata da lontano nelle zone circostanti, in Val Boite e nella stessa Val Zoldana. Sul luogo si sono recati gli operatori deldella Val Fiorentina per verificare l’area interessata, soprattutto per escludere la presenza di persone coinvolte. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

il Dolomiti

VARESE . E' stata un'operazione di salvataggioquella messa in campo nelle scorse ore che ha visto l'impegno dei tecnici di soccorso speleologico della IX Delegazione lombarda , insieme ai colleghi del Cnsas arrivati da Piemonte , Veneto ...... la Cattedrale a strapiombo sulla rupe contorre campanaria da cui si gode di una vista ... dove affascinano le "piccole" della Romagna, inconfondibili e aspri speroni di roccia noti ... Bloccato a 100 metri di profondità dentro una grotta dopo essere stato colpito da un pezzo di roccia (FOTO). Speleologo salvato dopo 10 ore In occasione del Lagazuoi Photo Award - New Talents, quattro giovani fotografi hanno trascorso sei giorni in quota per la residenza d’artista più alta delle Dolomiti.Cinque sentieri facili adatti a tutti gli escursionisti in Val Gardena per ammirare le Dolomiti in tutta la loro bellezza ...