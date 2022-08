Dodicenne ucciso a Milano, l'automobilista era senza patente (Di martedì 9 agosto 2022) Guidava senza patente - ancora non è ancora chiaro se non l'avesse mai conseguita o perché revocata - il ventiduenne che ha investito e ucciso in via Bartolini, la scorsa notte a Milano, un bambino ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) Guidava- ancora non è ancora chiaro se non l'avesse mai conseguita o perché revocata - il ventiduenne che ha investito ein via Bartolini, la scorsa notte a, un bambino ...

