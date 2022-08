(Di martedì 9 agosto 2022) Erden Timur, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del, racconta un retroscena relativo a Dries, ex attaccante...

sportli26181512 : Dirigente Galatasaray: 'Ho visto offerta Juve a Mertens, lui...': Erden Timur, vicepresidente del Consiglio di Ammi… - Salvatoresdino1 : RT @pasquale_caos: Dirigente Galatasaray: “Mertens ha rifiutato un contratto di 5M dalla Juventus, l’ho visto con i miei occhi” Ciro, anc… - pasquale_caos : Dirigente Galatasaray: “Mertens ha rifiutato un contratto di 5M dalla Juventus, l’ho visto con i miei occhi” Ciro… - SportdelSud : ???? Erden Timur, dirigente del #Galatasaray, ha svelato un importante retroscena sulla trattativa che ha portato Dr… - DIRETTADCM : Erden Timur, dirigente del Galatasaray, ha confermato la notizia riportata dalla @Gazzetta_it e da @DiMarzio… -

Cenk Ergun,del, ha confermato la trattativa con il Cagliari per Joao Pedro. Le sue parole Ai microfoni di beINSPORT ildelCenk Ergun ha confermato la trattativa tra ...Nei primi giorni del mese infatti, ilaveva fissato nel 30 giugno la deadline per ... Fronte partenze, Vecino e Vidal sono i candidati a lasciare, con Arturo che è richiesto dal. ...Stando a quanto riportato da Tuttosport, la Sampdoria dovrebbe prendere un altro centrocampista e il nome nuovo è quello di Alexandru Cicaldau Si tratta di un mediano rumeno, 25 anni, valutato 7,5 mil ...Dries Mertens e Lucas Torreira giocheranno nel Galatasary la prossima stagione. Il club turco ha annunciato tramite i propri canali ufficiali l'inizio delle trattative con i due giocatori, per poi pos ...