Di Marzio: Petagna va al Monza, è fatta. Prestito oneroso, operazione da 14 milioni di euro (Di martedì 9 agosto 2022) Si sblocca dopo settimane la cessione di Andrea Petagna al Monza. L’attaccante del Napoli andrà a giocare in Lombardia. Lo annuncia il noto giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, che rivela le cifre dell’operazione. Agli azzurri andranno in totale 14 milioni di euro. Il Prestito oneroso costerà alla squadra di Berlusconi e Galliani 2,5 milioni, a 10 milioni è fissato il riscatto, 1,5 di bonus. Il Monza non si ferma sul mercato. Il nuovo colpo di Adriano Galliani in vista dell’esordio in Serie A è Andrea Petagna. L’attaccante classe 1995 si trasferirà dal Napoli al Monza in Prestito oneroso a 2,5 milioni di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 agosto 2022) Si sblocca dopo settimane la cessione di Andreaal. L’attaccante del Napoli andrà a giocare in Lombardia. Lo annuncia il noto giornalista di Sky Gianluca Di, che rivela le cifre dell’. Agli azzurri andranno in totale 14di. Ilcosterà alla squadra di Berlusconi e Galliani 2,5, a 10è fissato il riscatto, 1,5 di bonus. Ilnon si ferma sul mercato. Il nuovo colpo di Adriano Galliani in vista dell’esordio in Serie A è Andrea. L’attaccante classe 1995 si trasferirà dal Napoli alina 2,5di ...

napolista : Di Marzio: #Petagna va al #Monza, è fatta. Prestito oneroso, operazione da 14 milioni di euro Si è sbloccata la lu… - CalcisticheNews : ?? ULTIM'ORA: Andrea Petagna sarà un nuovo giocatore del Monza. Operazione in prestito oneroso dal Napoli a 2,5 mili… - napoli_tutto : +++PETAGNA AL MONZA+++ “È fatta per Petagna al Napoli!L'attaccante classe 1995 si trasferirà dal Napoli al Monza i… - FianteAlighieri : @_jodiexnelle_ È semplice , Raspadori ha l'accordo con il Napoli , ma noi non ancora con il Sassuolo che è un osso… -