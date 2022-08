Di Marzio: “Petagna-Monza: ecco cifre e dettagli. Il sostituto al Napoli sarà… (Di martedì 9 agosto 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Petagna-Monza. L’esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio rivela le cifre ed i dettagli della trattativa in dirittura d’arrivo tra Petagna ed il Monza: “Il Monza non si ferma sul mercato. Il nuovo colpo di Adriano Galliani in vista dell’esordio in Serie A è Andrea Petagna. L’attaccante classe 1995 si trasferirà dal Napoli al Monza in prestito oneroso a 2,5 milioni di euro, con un obbligo di riscatto fissato a 10 milioni, oltre a 1,5 di bonus, per un totale di 14 euro di milioni”. Brianzoli molto attivi sul mercato: “Il Monza non si ferma qui. Dopo aver chiuso per l’arrivo di Andrea Petagna, la società lombarda è al lavoro ... Leggi su napolipiu (Di martedì 9 agosto 2022) CALCIOMERCATO. L’esperto di mercato Sky Gianluca Dirivela leed idella trattativa in dirittura d’arrivo traed il: “Ilnon si ferma sul mercato. Il nuovo colpo di Adriano Galliani in vista dell’esordio in Serie A è Andrea. L’attaccante classe 1995 si trasferirà dalalin prestito oneroso a 2,5 milioni di euro, con un obbligo di riscatto fissato a 10 milioni, oltre a 1,5 di bonus, per un totale di 14 euro di milioni”. Brianzoli molto attivi sul mercato: “Ilnon si ferma qui. Dopo aver chiuso per l’arrivo di Andrea, la società lombarda è al lavoro ...

napolipiucom : Di Marzio: 'Petagna-Monza: ecco cifre e dettagli. Il sostituto al Napoli sarà... #CalcioNapoli #Calciomercato… - 1411nico : ? Monza, fatta per l'arrivo di Petagna dal Napoli per un totale di 14Mln€. ?? - Di Marzio Ah no Icardi... Peccato!, ?? - Peppess1 : @Napoli_Report @AlfredoPedulla Che fenomeno Pedullà. Arriva la notizia di Petagna al Monza ovviamente da parte di D… - calsciomercato : ??????????Monza, fatta per l'arrivo di Petagna dal Napoli. ??? ??Operazione in prestito oneroso a 2.5 milioni di euro con… - zazoomblog : Di Marzio: Petagna va al Monza è fatta. Prestito oneroso operazione da 14 milioni di euro - #Marzio: #Petagna… -