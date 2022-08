Di Maio torna in diretta con commenti chiusi e presenta la candidata attivista verde Federica Gasbarro – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 agosto 2022) Luigi Dihato via social una nuovadi Impegno Civico: l’. Il ministro degli Esteri èto inInstagram, sulla pagina della, dialogando per mezz’ora con l’ex portavoce dei Fridays For Future di Roma. “Non bisogna solo parlare ai giovani, ma bisogna dare una opportunità ai giovani. Ti diamo il benvenuto. Sarai l’anima ambientalista di Impegno Civico”, ha detto l’ex del Movimento 5 stelle annunciando la candidatura della 27enne, dottoressa in Scienze Biologiche e conosciuta per aver rapto i giovani italiani ai negoziati sul clima delle Nazioni Unite alla COP26. Proprio in occasione di quei ...