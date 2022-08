Di Battista attacca Grillo; dopo il Pd anche il M5S dà una mano al centrodestra

(Di martedì 9 agosto 2022) Nelle competizioni sportive ci sono due modi per vincere. Il primo è che i contendenti si sfidano fino all’ultimo miglio, all’ultima gara, come nello scorso campionato di calcio ed alla fine del testa-a-testa uno vince, oppure c’è uno troppo più forte che approfittadelle debolezze degli avversari. Un po’ come la Ferrari quest’anno che tra un errore di Leclerc, uno della squadra ed un motore che si rompe la Red Bull si sta prendendo il titolo in carrozza. Ed è proprio questo che si sta vedendo nell’inizio della campagna elettorale. Il centrosinistra, pardon, la Sinistra è di fatto esplosa. Renzi e Calenda sono prossimi all’accordo per un nuovo soggetto politico di centro (che in realtà negli ultimi sondaggi sembra non piacere molto agli elettori, si viaggia attorno al 5%) e così il Partito Democratico si trova solo, legato a Si e Verdi (con buona pace ...

LoFranceschini: 'Cerca di seminare zizzania'. Il Pd incassa la conferma di +Europa. ... Di: Grillo padre padrone 'Politicamente oggi non mi fido di Beppe Grillo' che 'ancora, in parte, ...E Alessandro Diintanto con un video sui social chiarisce: 'Non ritengo ci siano le ... M5S: DIBBA E CASALINO SI TIRANO FUORI, CONTESULLA TRATTATIVA STATO - MAFIA 'Forza Italia non ha ..."Non ritengo ci siano le condizioni per una mia candidatura alle prossime elezioni politiche". Alessandro Di Battista, in un video sui social, annuncia la sua ...Elezioni politiche 2022, diretta oggi 9 agosto. «Se prende un voto in più Giorgia Meloni, il premier lo fa Giorgia Meloni. Se prende un voto in più Matteo Salvini, lo ...