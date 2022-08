Deputata Federica Dieni aderisce a gruppo Italia viva Boschi | benvenuta

(Di martedì 9 agosto 2022) "Ilalla Camera e la comunità didanno il benvenuto a", commenta Maria Elena, presidente dei deputati del partito di Matteo Renzi. "L'arrivo didimostra che la costruzione di un progetto serio al centro è possibile e il tentativo di polarizzare le elezioni sta fallendo. Oggi più che mai il nostro progetto riformista si conferma attrattivo", aggiunge.Lae vicepresidente del Copasir, la scorsa settimana aveva lasciato il M5s "con profondo rammarico". “E’ da tempo che le decisioni che vengono prese dai vertici non mi appartengono più - aveva sottolineato l'ormai expentastellata - Erano ormai troppe le scelte non condivise a cui mi sono attenuta per mera disciplina di ...

citynowit : La deputata e vicepresidente del Copasir: '“Non rinuncio alla politica e continuerò a farla da cittadina, così come… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: M5S, Federica Dieni lascia il Movimento: 'Non esiste più': (Adnkronos) - La deputata e vicepresidente del Copasir: 'Mia d… - fisco24_info : M5S, Federica Dieni lascia il Movimento: 'Non esiste più': (Adnkronos) - La deputata e vicepresidente del Copasir:… - neuron_lost : RT @pietroraffa: == Anche Federica Dieni, vicepresidente del Copasir e deputata è intenzionata, secondo quanto apprende l'AGI, a lasciare i… - angelinascanu : RT @pietroraffa: == Anche Federica Dieni, vicepresidente del Copasir e deputata è intenzionata, secondo quanto apprende l'AGI, a lasciare i… -

... la pmRiolino, e come da sempre reclamano i difensori, gli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua, che riconoscono l'enorme lavoro che la procura (all'esecuzione della misura) sta ...... la pmRiolino, e come da sempre reclamano i difensori, gli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua, che riconoscono l'enorme lavoro che la procura (all'esecuzione della misura) sta ...La deputata friulana lascia il Movimento 5 Stelle e punta il dito contro Conte. Poi l’elogio al leghista Fedriga: “Un interlocutore affidabile” ...Per la giustizia Alejandro Stephan Meran non è imputabile e va trasferimento in una Rems ma non si trova un posto libero. La difesa ora incalza: ...