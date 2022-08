Deputata Federica Dieni aderisce a gruppo Italia viva Boschi | benvenuta

(Di martedì 9 agosto 2022) caption id="attachment 327504" align="alignleft" width="150"/caption"Ilalla Camera e la comunità didanno il benvenuto a", commenta Maria Elena, presidente dei deputati del partito di Matteo Renzi. "L'arrivo didimostra che la costruzione di un progetto serio al centro è possibile e il tentativo di polarizzare le elezioni sta fallendo. Oggi più che mai il nostro progetto riformista si conferma attrattivo", aggiunge.Lae vicepresidente del Copasir, la scorsa settimana aveva lasciato il M5s "con profondo rammarico". “E’ da tempo che le decisioni che vengono prese dai vertici non mi appartengono più - aveva sottolineato l'ormai ex ...

citynowit : La deputata e vicepresidente del Copasir: '“Non rinuncio alla politica e continuerò a farla da cittadina, così come… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: M5S, Federica Dieni lascia il Movimento: 'Non esiste più': (Adnkronos) - La deputata e vicepresidente del Copasir: 'Mia d… - fisco24_info : M5S, Federica Dieni lascia il Movimento: 'Non esiste più': (Adnkronos) - La deputata e vicepresidente del Copasir:… - neuron_lost : RT @pietroraffa: == Anche Federica Dieni, vicepresidente del Copasir e deputata è intenzionata, secondo quanto apprende l'AGI, a lasciare i… - angelinascanu : RT @pietroraffa: == Anche Federica Dieni, vicepresidente del Copasir e deputata è intenzionata, secondo quanto apprende l'AGI, a lasciare i… -

'Ringrazio Italia Viva per avermi accolta all'interno delle sue fila'. Lo afferma, in una dichiarazione,Dieni ,uscente eletta col Movimento 5 Stelle. 'Ho scelto di aderire con entusiasmo e convinzione a questo progetto riformista e moderato - aggiunge Dieni - perché voglio contribuire ...Dal Movimento 5 stelle a Italia viva . A passare nel partito di Matteo Renzi è stata laDieni , eletta per due legislature a Montecitorio con il M5s. La parlamentare è anche vice presidente del Copasir e, nei mesi scorsi, è stata protagonista, insieme al presidente dell'..."Le sfide che si presentano sono molteplici e sono pronta ad affrontarle insieme alla mia nuova squadra", dice Federica Dieni.Reggio Calabria - Federica Dieni, deputata e vicepresidente del Copasir, passa dal Movimento 5 stelle a Italia Viva. Lo scorso 5 agosto aveva annunciato con una nota l'addio al Movimento e oggi arriva ...