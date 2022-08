Dazn su Sky | occhio alla postilla sui dispositivi registrabili | le notizie non sono liete…

(Di martedì 9 agosto 2022) Non si placano le polemiche e le discussioni a seguito dell’accordo frae Sky. Quella che sembrava essere una notizia positiva per gli amanti del calcio, si sta trasformando in un clamoroso boomerang, per via di una serie di criticità sollevate anche dal Codacons.su Sky, 8/8/2022 – Computermagazine.itL’accordo fra i due colossi video prevede che a partire dgiornata di oggi, 8 agosto 2022, sbarchi su Sky un canale dedicato, ZONA, presente al numero 214, e che trasmetterà le sette partite della Serie A in esclusiva, più una serie di contenuti esclusivi della stessa piattaforma londinese. Il problema, oltre al prezzo esorbitante (per averesu Sky bisognerà pagare l’abbonamento di Sky, quello dipiù altri cinque euro, totale fra i 50 e i 60 euro), sta nella ...

Insomma, sembrano averle pensate davvero tutte per garantire la trasmissione delle 7 partite in esclusiva anche su satellite, oltre alle tre in coesclusiva che verranno trasmesse ...A completamento del quadro, facciamo presente che le partite di Serie B saranno visibili su ed Helbiz Live al prezzo di 5,99 euro al mese. Le partite di Serie C possono essere viste in ...L'attivazione del canale ZONA DAZN, inoltre, non sarà gratuita. Insomma: per vedere DAZN sul satellite – per una migliore qualità – serviranno due abbonamenti (uno a SKY e uno a DAZN), cui sommare alt ...