Covid, oggi nel Lazio 3.333 nuovi casi e 10 morti: i dati dalle Asl (Di martedì 9 agosto 2022) “oggi nel Lazio su un totale di 23. 395 tamponi, si registrano 3.333 nuovi casi positivi, sono 10 i decessi, 909 i ricoverati. 58 le terapie intensive e +8.611 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14.2%. I casi a Roma città sono a quota 1.364”. Così si esprime in una nota l’assessore D’Amato. dati Covid Lazio e quarta dose over 60, come fare per vaccinarsi? Com’è noto, sono partite le prenotazioni per la quarta dose di vaccino anti Covid per gli over 60. Ecco la procedura da seguire per prenotare la dose di medicinale: 1- Chiedi al tuo medico di medicina generale; 2- Prenota sul portale regionale secondo le consuete modalità e scegli la data e l’hub di riferimento; 3- Presso una delle oltre 500 farmacie che hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 agosto 2022) “nelsu un totale di 23. 395 tamponi, si registrano 3.333positivi, sono 10 i decessi, 909 i ricoverati. 58 le terapie intensive e +8.611 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14.2%. Ia Roma città sono a quota 1.364”. Così si esprime in una nota l’assessore D’Amato.e quarta dose over 60, come fare per vaccinarsi? Com’è noto, sono partite le prenotazioni per la quarta dose di vaccino antiper gli over 60. Ecco la procedura da seguire per prenotare la dose di medicinale: 1- Chiedi al tuo medico di medicina generale; 2- Prenota sul portale regionale secondo le consuete modalità e scegli la data e l’hub di riferimento; 3- Presso una delle oltre 500 farmacie che hanno ...

TeresaBellanova : Se avessimo preso il Mes oggi non avremmo liste di attesa interminabili per tutto ciò che non è Covid. Questa è l'u… - RobertoBurioni : Anche oggi 171 morti di COVID. O li stiamo contando male (ma pare di no), o li stiamo curando male (posso sospettar… - falsario80 : RT @Andre_Dalma: La Stampa Torino, articolo di Francesco Manassero. Ad oggi 3.900 abbonamenti venduti (furono oltre 12 mila nel 2019-2020,… - lifestyleblogit : Covid oggi Abruzzo, 1.826 contagi e 8 morti: bollettino 9 agosto - - ledicoladelsud : Covid oggi Lazio, 3.333 casi e 10 decessi. A Roma 1.364 contagi -