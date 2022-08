Covid oggi Lombardia, 5.474 contagi e 20 morti: bollettino 9 agosto (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 5.474 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 agosto in Lombardia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 20 morti. I nuovi casi individuati a fronte di 36.968 tamponi effettuati: il tasso di positività è al 14,8%. Aumenta il numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono 37, 2 più di ieri; nei reparti Covid ordinari 1.137 (+12). Lo riferisce la Regione nel bollettino quotidiano. Nel Milanese i contagi sono 1.365, di cui 463 nella città capoluogo. Seguono le province di Brescia (+835), Bergamo (+625), Varese (+436), Monza e Brianza (+410), Pavia (+362),?Mantova (+360), Como (+306), Cremona (+273), Lodi (+167), Lecco (+134) e Sondrio (+88). L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 5.474 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 20. I nuovi casi individuati a fronte di 36.968 tamponi effettuati: il tasso di positività è al 14,8%. Aumenta il numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono 37, 2 più di ieri; nei repartiordinari 1.137 (+12). Lo riferisce la Regione nelquotidiano. Nel Milanese isono 1.365, di cui 463 nella città capoluogo. Seguono le province di Brescia (+835), Bergamo (+625), Varese (+436), Monza e Brianza (+410), Pavia (+362),?Mantova (+360), Como (+306), Cremona (+273), Lodi (+167), Lecco (+134) e Sondrio (+88). L'articolo proviene da ...

