Covid oggi Basilicata | 382 contagi e 1 morto | bollettino 9 agosto

(Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 382 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 agosto in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19. Si registra 1 morto. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 1.836 tamponi eseguiti. Nello stesso report sono state registrate 618 guarigioni. La persona deceduta è un ultraottantenne di Matera. I ricoverati per Covid-19 sono 62 (-5) di cui 3 in terapia intensiva: 26 (di cui 2 in TI) nell'ospedale di Potenza; 36 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 10.149. L'articolo proviene da Italia Sera.

