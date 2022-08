Covid, news. Bollettino: 11.976 nuovi casi e 113 morti. Tasso di positività al 15,8% (Di martedì 9 agosto 2022) In calo le terapie intensive (-3), crescono i ricoveri ordinari (+126). I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 75.602. Il sottosegretario Costa: "Stop alle mascherine a scuola è una segnale di normalità importante". Istituto Superiore di Sanità: "Reinfezioni in lieve aumento al 13%" Leggi su tg24.sky (Di martedì 9 agosto 2022) In calo le terapie intensive (-3), crescono i ricoveri ordinari (+126). I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 75.602. Il sottosegretario Costa: "Stop alle mascherine a scuola è una segnale di normalità importante". Istituto Superiore di Sanità: "Reinfezioni in lieve aumento al 13%"

