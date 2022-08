Covid Italia, Salmaso: “Ancora troppi morti, cure tardive e per pochi” (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ancora troppi decessi, dobbiamo saperne di più su caratteristiche e contesto”. A parlare è Stefania Salmaso, epidemiologa, una vita – dal 1979 al 2015 – passata all’Istituto superiore di sanità, autrice de ‘L’antidoto. Come sconfiggere la pandemia facendo scelte consapevoli (Mondadori, 2021), chiede chiarezza per risolvere l’enigma dei morti di Covid-19 in Italia. “Mancano troppe informazioni purtroppo”, sottolinea in un’intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’. Ieri Ancora 113 vittime della pandemia nel nostro paese: il picco, dicono gli esperti, dovrebbe essere ormai superato e, quindi, nei prossimi giorni i numeri dovrebbero essere via via più piccoli. Rimane che, anche quest’ondata estiva, ha picchiato duro o no? “Continuiamo ad avere un numero ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – “decessi, dobbiamo saperne di più su caratteristiche e contesto”. A parlare è Stefania, epidemiologa, una vita – dal 1979 al 2015 – passata all’Istituto superiore di sanità, autrice de ‘L’antidoto. Come sconfiggere la pandemia facendo scelte consapevoli (Mondadori, 2021), chiede chiarezza per risolvere l’enigma deidi-19 in. “Mancano troppe informazioni purtroppo”, sottolinea in un’intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’. Ieri113 vittime della pandemia nel nostro paese: il picco, dicono gli esperti, dovrebbe essere ormai superato e, quindi, nei prossimi giorni i numeri dovrebbero essere via via più piccoli. Rimane che, anche quest’ondata estiva, ha picchiato duro o no? “Continuiamo ad avere un numero ...

