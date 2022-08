Covid Italia, Bassetti: “Non è possibile tanti morti, situazione grave” (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – “Non è possibile che, ad agosto 2022, con tutte le conoscenze che abbiamo della malattia, ci siano ancora tutti questi morti conteggiati come Covid”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Ieri in Italia 113 decessi, con una media a 7 giorni di 149, registrati dal bollettino Covid del ministero della Salute. “Servirebbe una commissione medica che stabilisca la verità: quanti di questi 113 decessi sono Covid? Secondo la modalità dell’Iss basta la positività al tampone, ma quanti di questi decessi sono realmente legati a quella che si chiama mortalità attribuita che è diversa alla mortalità cruda?”, puntualizza Bassetti. “La curva dei ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – “Non èche, ad agosto 2022, con tutte le conoscenze che abbiamo della malattia, ci siano ancora tutti questiconteggiati come”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Ieri in113 decessi, con una media a 7 giorni di 149, registrati dal bollettinodel ministero della Salute. “Servirebbe una commissione medica che stabilisca la verità: quanti di questi 113 decessi sono? Secondo la modalità dell’Iss basta la positività al tampone, ma quanti di questi decessi sono realmente legati a quella che si chiama mortalità attribuita che è diversa alla mortalità cruda?”, puntualizza. “La curva dei ...

