Covid Germania, obbligo mascherina al chiuso se contagi tornano a salire in autunno (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – La Germania potrebbe rendere nuovamente obbligatoria la mascherina nei luoghi chiusi se i casi di Covid torneranno a salire in autunno e inverno. E' quanto emerge da una riunione fra il ministro tedesco della Salute Karl Lauterbach e i ministri della Salute a livello regionale. "E' chiaro che l'obbligo di mascherina al chiuso dovrà essere la regola in caso di una situazione di tensione pandemica", ha detto Lauterbach. La riunione è stata convocata per mettere a punto le misure anti Covid per l'autunno. Secondo la bozza preparata da Lauterbach e dal collega della Giustizia, Marco Buschmann, le mascherine rimarranno comunque obbligatorie su aerei e treni a lunga distanza, oltre che in ospedali e case di ...

