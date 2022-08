Covid: calo costante dei contagi, nell’ultima settimana a Bergamo meno 28% (Di martedì 9 agosto 2022) Nella settimana epidemiologica 1 – 8 agosto è proseguito il calo dei contagi, che scendono in maniera costante; tuttavia, per tutte le variabili, siamo ancora ben lontano dai minimi toccati in passato. I nuovi casi a livello nazionale sono stati 265.319 (-28,6% dai 371.877 del periodo precedente); media giornaliera 37.903 (da 53.125). Il rapporto positivi/tamponi medio cala dal 18,9 % al 16,87%. Anche questa settimana, come nella precedente, si registra una diminuzione per quanto riguarda il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che scendono dai 398 della scorsa agli attuali 339. Scende anche il numero dei pazienti in Area Covid, che passa da 10.527 a 9.052. In diminuzione anche il numero dei nuovi ingressi in T.I., che passa da 292 del periodo precedente agli attuali 214. I ... Leggi su bergamonews (Di martedì 9 agosto 2022) Nellaepidemiologica 1 – 8 agosto è proseguito ildei, che scendono in maniera; tuttavia, per tutte le variabili, siamo ancora ben lontano dai minimi toccati in passato. I nuovi casi a livello nazionale sono stati 265.319 (-28,6% dai 371.877 del periodo precedente); media giornaliera 37.903 (da 53.125). Il rapporto positivi/tamponi medio cala dal 18,9 % al 16,87%. Anche questa, come nella precedente, si registra una diminuzione per quanto riguarda il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che scendono dai 398 della scorsa agli attuali 339. Scende anche il numero dei pazienti in Area, che passa da 10.527 a 9.052. In diminuzione anche il numero dei nuovi ingressi in T.I., che passa da 292 del periodo precedente agli attuali 214. I ...

