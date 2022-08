Cosa cercava l’Fbi a casa di Trump

(Di martedì 9 agosto 2022) È stato lo stesso Donalda comunicare che la sua villa in Florida è stato oggetto di un blitz delnella notte tra lunedì e martedì. “La miaè attualmente sotto assedio, irruzione e occupazione da parte di un nutrito gruppo di agenti del”, ha detto.tuttavia non era nell’abitazione, anche se vi trascorre la maggior parte del tempo adesso che è fuori dallaBianca. Mentre gli agenti del Bureau entravano nella villa di Mar-a-Lago, inserita nel campo da golf a marchioal centro della lingua di spiagge e lusso di Palm Beach, l’ex presidente statunitense era nell’appartamento sulla 5th Avenue di New York. Secondo quanto riferito da lui stesso, sarebbero stati sequestrati alcuni documenti e controllate alcune delle cassaforti della ...

repubblica : Perquisizioni nella tenuta di Mar-a-Lago: cosa cercava l'Fbi e cosa rischia Trump? Ecco cosa sappiamo - xhverse : nel frattempo ho chiesto a redacted una cosa e lui mi ha proprio accompagnato a prendere questa cosa e mentre cerca… - Nolely2 : @LaEle010282 Già lì facevano ridere..l'orgoglio di lui nel sapere che era il partner preferito di Hande mentre,nel… - DamianoLiguori : la Repubblica: Perquisizioni nella tenuta di Mar-a-Lago: cosa cercava l'Fbi e cosa rischia Trump? Ecco cosa sappiam… - EmilioBerettaF1 : Perquisizioni nella tenuta di Mar-a-Lago: cosa cercava l'Fbi e cosa rischia Trump? Ecco cosa sappiamo… -

... ogni gruppo era autorizzato ad aggiungere una nota di minoranza,che 4 gruppi fecero. Fra ... Tramite queste note di minoranza si capisce che ogni gruppopiù di fare prevalere il suo punto ...l'Fbi erischia Trump Eccosappiamo, attraverso l'agenzia Reuters. L'ex presidente aveva rifiutato di consegnare agli archivi i documenti che Trump avrebbe portato via dalla ...PAGATI PER DORMIRE: L'ANNUNCIO DI LAVORO DA SOGNO Notevole anche la possibilità di lavorare direttamente in pigiama ...Dopo l’ennesimo, grave errore del muretto all’Hungaroring, e l’inevitabile, amara sconfitta, è partita la caccia al team principal del Cavallino. Ma non bisogna buttare a mare a mare quello che di mol ...