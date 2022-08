Corvino, Rugani: «Non possiamo permettercelo al Lecce» (Di martedì 9 agosto 2022) Il ds del Lecce, Pantaleo Corvino, smentisce l’interesse per Rugani: «Se uno è un difensore da Lecce deve avere un ingaggio da Lecce» Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, ha smentito l’interesse per Daniele Rugani. Di seguito le sue parole in conferenza stampa. DICHIARAZIONI – «È chiaro che uno può leggere che Rugani sia libero e pensare di arrivarci, ma io non posso arrivare ad un elemento che prende 5 milioni lordi. Con Stefano valutiamo certe dinamiche, tutti cercano difensori e noi vogliamo dare un senso a tutto. Se uno è un difensore da Lecce deve avere un ingaggio da Lecce. Se uno deve essere titolare non possiamo prenderlo solo per il gusto di dire che abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022) Il ds del, Pantaleo, smentisce l’interesse per: «Se uno è un difensore dadeve avere un ingaggio da» Pantaleo, direttore sportivo del, ha smentito l’interesse per Daniele. Di seguito le sue parole in conferenza stampa. DICHIARAZIONI – «È chiaro che uno può leggere chesia libero e pensare di arrivarci, ma io non posso arrivare ad un elemento che prende 5 milioni lordi. Con Stefano valutiamo certe dinamiche, tutti cercano difensori e noi vogliamo dare un senso a tutto. Se uno è un difensore dadeve avere un ingaggio da. Se uno deve essere titolare nonprenderlo solo per il gusto di dire che abbiamo ...

