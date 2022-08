Contrordine: l'accordo Renzi-Calenda non è ancora fatto (Di martedì 9 agosto 2022) AGI - Ieri pomeriggio l'incontro, oggi altri contatti in attesa di sciogliere il nodo. Lavori in corso tra Renzi e Calenda: il primo ha aperto da tempo a quella che ritiene "una opprtunità straordinaria", ovvero la costituzione di un Terzo polo che - secondo i sondaggi - potrebbe arrivare al 10% e superarlo; il secondo è possibilista ma continua a sposare la tesi dell'esenzione delle firme dovuta - la sua motivazione - "al fatto che sono europarlamentare, ho fatto fare anche dei pareri Pro veritate, siamo stati molto cauti su questo". "L'ordinamento italiano vigente non ha ancora inserito le opinioni di Calenda tra le fonti del diritto. Le leggi sono leggi. E le fa il Parlamento. Non Calenda con delle esternazioni", l'avvertimento del dem Parrini. La partita tra ... Leggi su agi (Di martedì 9 agosto 2022) AGI - Ieri pomeriggio l'incontro, oggi altri contatti in attesa di sciogliere il nodo. Lavori in corso tra: il primo ha aperto da tempo a quella che ritiene "una opprtunità straordinaria", ovvero la costituzione di un Terzo polo che - secondo i sondaggi - potrebbe arrivare al 10% e superarlo; il secondo è possibilista ma continua a sposare la tesi dell'esenzione delle firme dovuta - la sua motivazione - "alche sono europarlamentare, hofare anche dei pareri Pro veritate, siamo stati molto cauti su questo". "L'ordinamento italiano vigente non hainserito le opinioni ditra le fonti del diritto. Le leggi sono leggi. E le fa il Parlamento. Noncon delle esternazioni", l'avvertimento del dem Parrini. La partita tra ...

