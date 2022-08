Conte in pressing su Zaniolo, il Tottenham ha formulato l’offerta: la risposta della Roma (Di martedì 9 agosto 2022) Nicolò Zaniolo è senza dubbio uno dei giovani italiani con maggior potenziale e qualità. Questa per il ragazzo sarà una specie di “stagione zero”, visto che è ritornato nel pieno delle sue capacità fisiche ed è pronto per dare il massimo. C’è però la possibilità che di non vedere Nicolò alla Roma e nemmeno in Italia, visto che molte squadre sono interessate a lui, tra queste però il Tottenham è quella più interessata e stando a quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport, la società londinese ha già fatto recapitare una prima offerta alla società capitolina. Zaniolo Tottenham Roma I londinesi hanno offerto un prestito oneroso con un diritto di riscatto di 40 milioni legato anche alle prestazioni della squadra e del calciatore. La Roma ha ... Leggi su rompipallone (Di martedì 9 agosto 2022) Nicolòè senza dubbio uno dei giovani italiani con maggior potenziale e qualità. Questa per il ragazzo sarà una specie di “stagione zero”, visto che è ritornato nel pieno delle sue capacità fisiche ed è pronto per dare il massimo. C’è però la possibilità che di non vedere Nicolò allae nemmeno in Italia, visto che molte squadre sono interessate a lui, tra queste però ilè quella più interessata e stando a quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport, la società londinese ha già fatto recapitare una prima offerta alla società capitolina.I londinesi hanno offerto un prestito oneroso con un diritto di riscatto di 40 milioni legato anche alle prestazionisquadra e del calciatore. Laha ...

