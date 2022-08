Conte chiude a Letta e indica gli obiettivi del M5S

(Di martedì 9 agosto 2022) Sempre più determinato e agguerrito. Il leader del M5S, Giuseppe, archivia definitivamente il dialogo con il Pd, conferma che marcerà da solo dritto alla meta e rilancia sugliprogrammatici della forza politica che guida. Non ha parole tenere per i suoi ex alleati.archivia definitivamente il dialogo con il Pd e conferma che il M5S marcerà da solo Il Pd? “Chi è causa del suo mal pianga sé stesso”, dice. Parla di “disastro politico” dei dem, afferma di trovarlo incomprensibile: “Sono attonito davanti a questo spettacolo e siccome giochetti e balletti non ci piacciono andiamo orgogliosamente da soli. Noi nelle ammucchiate non entriamo. Il Pd ha dimostrato di preferire la ridente forza politica di Di Maio e Tabacci”. Dunque anche dopo la rottura tra il Nazareno e Carlo Calendaesclude che si ...

