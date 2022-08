Contagi di oggi | il bollettino del 9 agosto

Leggi su zon

(Di martedì 9 agosto 2022)diin Italia: appuntamento quotidiano con ildella Protezione Civile e del Ministero della Salute. Stando ai dati di, 92022, aggiornati alle 23:59 di ieri, ida Covid-19 in Italia sono 43.084 mentre 177 sono i morti. Tasso di positività al 15,8% (invariato rispetto ad ieri).di: i numeri della pandemia Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.018.327, ovvero 35.840 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.368.480 iati dall’inizio della pandemia, mentre i dimessi e i guariti sono 20.176.727. Nelle ultime 24 ore il saldo fra entrate e uscite in ospedale per i malati di Covid ha registrato un -236 nei reparti ordinari. Le parole della ...