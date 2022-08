Consorzio di Bonifica del Sarno, Farina: “Grazie a chi ha reso possibile la mia nomina” (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ringrazio il segretario regionale della Lega Valentino Grant ed in particolare il segretario provinciale Attilio Pierro per aver espresso fiducia nei miei confronti. Ringrazio inoltre il consigliere provinciale Giuseppe del Sorbo per aver indicato il mio nominativo come componente del Consiglio dei delegati. Una carica che cercherò di onorare con il massimo impegno per il territorio. Ringrazio altresi i Consiglieri provinciali che hanno appoggiato la mia nomina , che per me oltre ad essere un onore ed un onere, rappresenta un impegno concreto che svolgerò con grande senso di responsabilità”. Così in una nota la consigliera del Consorzio di Bonifica del Sarno avv. Colomba Farina. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ringrazio il segretario regionale della Lega Valentino Grant ed in particolare il segretario provinciale Attilio Pierro per aver espresso fiducia nei miei confronti. Ringrazio inoltre il consigliere provinciale Giuseppe del Sorbo per aver indicato il miotivo come componente del Consiglio dei delegati. Una carica che cercherò di onorare con il massimo impegno per il territorio. Ringrazio altresi i Consiglieri provinciali che hanno appoggiato la mia, che per me oltre ad essere un onore ed un onere, rappresenta un impegno concreto che svolgerò con grande senso di responsabilità”. Così in una nota la consigliera deldidelavv. Colomba. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

