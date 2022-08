“Con l’ex di Belen”. Elodie, il gossip ‘incrociato’ dell’estate: “Lui lo ha fatto tutto il tempo” (Di martedì 9 agosto 2022) Bomba gossip sulla cantante Elodie, beccata insieme all’ex di Belen Rodriguez. Il colpo di scena è stato servito sul piatto d’argento dalla pagina Instagram The Pipol gossip, che ha anche pubblicato un breve video in cui i due sono stati avvistati. C’è già chi sogna ad occhi aperti una relazione sentimentale, anche se teoricamente il cuore di lei batterebbe ancora per Marracash. Certo, ciò che alcuni fan hanno notato e che il profilo social ha sottolineato è che lui non ha mai smesso di guardarla. Dunque, Elodie potrebbe aver messo molto in difficoltà il giovane. Il filmato di lei insieme all’ex di Belen Rodriguez ha evidentemente già fatto il giro della rete e se ne parlerà ancora per un bel po’. Almeno fino a quando i diretti ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 agosto 2022) Bombasulla cantante, beccata insieme aldiRodriguez. Il colpo di scena è stato servito sul piatto d’argento dalla pagina Instagram The Pipol, che ha anche pubblicato un breve video in cui i due sono stati avvistati. C’è già chi sogna ad occhi aperti una relazione sentimentale, anche se teoricamente il cuore di lei batterebbe ancora per Marracash. Certo, ciò che alcuni fan hanno notato e che il profilo social ha sottolineato è che lui non ha mai smesso di guardarla. Dunque,potrebbe aver messo molto in difficoltà il giovane. Il filmato di lei insieme aldiRodriguez ha evidentemente giàil giro della rete e se ne parlerà ancora per un bel po’. Almeno fino a quando i diretti ...

