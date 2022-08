Con i nuovi NFT di Lamborghini si viaggia nello spazio (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Dopo due progetti di successo, Lamborghini torna con un nuovo lancio NFT e promette di portare il collezionista in un “viaggio epico” attraverso lo spazio, dove le macchine supersportive della casa emiliana sono le protagoniste. Si tratta di un viaggio ovviamente virtuale che parte dalla Luna, attraversa lo spazio e prosegue in luoghi iconici in tutto il mondo. La nuova collezione è composta da quattro NFT rilasciati ogni mese per quattro giorni consecutivi. Ogni NFT sarà disponibile per l’acquisto solo per 24 ore. Alla fine della campagna, solo coloro che hanno acquisito tutti gli NFT mensili emessi riceveranno un premio speciale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Dopo due progetti di successo,torna con un nuovo lancio NFT e promette di portare il collezionista in un “viaggio epico” attraverso lo, dove le macchine supersportive della casa emiliana sono le protagoniste. Si tratta di un viaggio ovviamente virtuale che parte dalla Luna, attraversa loe prosegue in luoghi iconici in tutto il mondo. La nuova collezione è composta da quattro NFT rilasciati ogni mese per quattro giorni consecutivi. Ogni NFT sarà disponibile per l’acquisto solo per 24 ore. Alla fine della campagna, solo coloro che hanno acquisito tutti gli NFT mensili emessi riceveranno un premio speciale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

