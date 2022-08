Comune di Napoli e Città Metropolitana, concorso per 1.394 posti di lavoro: il bando (Di martedì 9 agosto 2022) Ecco come candidarsi al concorso pubblico per il reclutamento di personale da inquadrare tra il personale del Comune di Napoli e della Città Metropolitana di Napoli. Sono stati pubblicati i bandi di concorso che coprono il fabbisogno di personale del Comune e della Città Metropolitana di Napoli. La selezione prevede il reclutamento di 1.394 lavoratori. Leggi su 2anews (Di martedì 9 agosto 2022) Ecco come candidarsi alpubblico per il reclutamento di personale da inquadrare tra il personale deldie delladi. Sono stati pubblicati i bandi diche coprono il fabbisogno di personale dele delladi. La selezione prevede il reclutamento di 1.394 lavoratori.

