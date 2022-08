Comune di Milano: Graduatoria per Istruttore Amministrativo (Di martedì 9 agosto 2022) Il Comune di Milano ha indetto un Concorso per la formazione di una Graduatoria dedicata alla ricerca di un Istruttore Direttivo dei Servizi Amministrativi con contratto triennale finalizzato alla realizzazioni di progetti del PNRR. Bando di Concorso Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una Graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato della durata di tre anni per il profilo professionale di Istruttore direttivo dei servizi amministrativi, categoria D, posizione economica 1, supporto per l'attuazione dei progetti PNRR. Requisiti ed Invio della Domanda Il bando, con l'indicazione dei requisiti necessari per l'ammissione alla selezione e delle modalità di ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 9 agosto 2022) Ildiha indetto un Concorso per la formazione di unadedicata alla ricerca di unDirettivo dei Servizi Amministrativi con contratto triennale finalizzato alla realizzazioni di progetti del PNRR. Bando di Concorso Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di unada utilizzare per assunzioni a tempo determinato della durata di tre anni per il profilo professionale didirettivo dei servizi amministrativi, categoria D, posizione economica 1, supporto per l'attuazione dei progetti PNRR. Requisiti ed Invio della Domanda Il bando, con l'indicazione dei requisiti necessari per l'ammissione alla selezione e delle modalità di ...

