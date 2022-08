Comandare casa con una bacchetta magica? Si, è il caso di dirlo, grazie a questo fantastico gadget (Di martedì 9 agosto 2022) Se cercate un gadget smart decisamente inusuale e magico, allora dovreste buttare un occhio alla Wizard Smart Switch. Si tratta in parole povere di una bacchetta magica che vi permetterà di “Comandare” la vostra abitazione come se foste Harry Potter, il mago più famoso di Hollywood. Wizard Smart Switch, 8/8/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio, come spiega Wired, si tratta di una bacchetta magica che va appoggiata su una pietra smart piazzata sul muro, e che permette di accendere o spegnere qualsiasi dispositivo o elettrodomestico smart collegato alla corrente. A realizzarla sono stati i ragazzi di The Magic of Things, gruppo di ingegneri londinesi, che hanno pubblicato il loro progetto in cerca di fondi su Kickstarter, e raccogliendo, come era prevedibile, un discreto interesse. ... Leggi su computermagazine (Di martedì 9 agosto 2022) Se cercate unsmart decisamente inusuale e magico, allora dovreste buttare un occhio alla Wizard Smart Switch. Si tratta in parole povere di unache vi permetterà di “” la vostra abitazione come se foste Harry Potter, il mago più famoso di Hollywood. Wizard Smart Switch, 8/8/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio, come spiega Wired, si tratta di unache va appoggiata su una pietra smart piazzata sul muro, e che permette di accendere o spegnere qualsiasi dispositivo o elettrodomestico smart collegato alla corrente. A realizzarla sono stati i ragazzi di The Magic of Things, gruppo di ingegneri londinesi, che hanno pubblicato il loro progetto in cerca di fondi su Kickstarter, e raccogliendo, come era prevedibile, un discreto interesse. ...

Alexa in Piemonte: la provincia di Vercelli è al top per quanto riguarda l'incremento delle "Liste" Per la cosiddetta "Casa Intelligente" si sono registrate 75 milioni di interazioni vocali e 34 milioni di azioni in Piemonte, sono migliaia i dispositivi domotici che si possono comandare tramite ... Usa. Divide et impera ... era enfatizzata come i paladina della giustizia e, a rafforzare questo concetto, a casa c'erano i ... Concludo con un pò di umorismo su questa competizione tra titani che vogliono "comandare" il mondo, ... Wired Italia Per la cosiddetta "Intelligente" si sono registrate 75 milioni di interazioni vocali e 34 milioni di azioni in Piemonte, sono migliaia i dispositivi domotici che si possonotramite ...... era enfatizzata come i paladina della giustizia e, a rafforzare questo concetto, ac'erano i ... Concludo con un pò di umorismo su questa competizione tra titani che vogliono "" il mondo, ... La bacchetta magica per controllare qualsiasi interruttore di casa